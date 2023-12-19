19 декабря 2023, 16:45
Праздничный концерт ко Дню энергетика прошел в Мытищах
Работников энергетической отрасли поздравили с профессиональным праздником в Мытищах. Лучших специалистов округа наградили грамотами и благодарственными письмами.
Торжественная церемония награждения работников предприятий энергетического комплекса прошла во Дворце культуры «Яуза». После для гостей праздника прошел концерт.
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«Для городского округа Мытищи энергетика — это не просто слова. Мы являемся лидерами в Московской области по оказанию услуг в сфере энергетики, и это все благодаря вам», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил конкурс на ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело».
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Мытищи
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