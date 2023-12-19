Подмосковье 19 декабря 2023, 16:45 Праздничный концерт ко Дню энергетика прошел в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Работников энергетической отрасли поздравили с профессиональным праздником в Мытищах. Лучших специалистов округа наградили грамотами и благодарственными письмами.

Торжественная церемония награждения работников предприятий энергетического комплекса прошла во Дворце культуры «Яуза». После для гостей праздника прошел концерт.

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«Для городского округа Мытищи энергетика — это не просто слова. Мы являемся лидерами в Московской области по оказанию услуг в сфере энергетики, и это все благодаря вам», — сказала глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил конкурс на ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело».

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