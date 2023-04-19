Подмосковье 19 апреля 2023, 11:27 Праздничный концерт к юбилею Сергиево-Посадского оркестра пройдет 19 апреля

Читать 360tv в

Сергиево-Посадский муниципальный оркестр празднует свое 30-летие 19 апреля. В честь этого события на сцене ДК имени Гагарина состоится праздничный концерт «Юбилейная весна. 30 лет вместе».

«Это один из ведущих творческих коллективов Подмосковья, который был создан в 1993 году. Оркестр является постоянным участником фестиваля „Джазовые сезоны“ и других международных конкурсов», — отметил заместитель министра культуры и туризма Московской области Павел Родин.

Реклама

Главный дирижер оркестра — заслуженный деятель искусств России, композитор Игорь Кантюков. Под его руководством коллектив играет джаз, эстрадные пьесы, музыку из фильмов, марши, вальсы.

Юбилей отметят на праздничном концерте, который состоится 19 апреля во Дворце культуры имени Юрия Гагарина в Сергиевом Посаде. Начало в 19:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех спектаклях, выставках и других культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.