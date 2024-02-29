Подмосковье 29 февраля 2024, 18:07 Праздничный концерт к 90-летию композитора Евгения Крылатова прошел в институте культуры Химок Пресс-служба администрации г.о. Химки

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В Московском государственном институте культуры Химок состоялся праздничный концерт «Прекрасное далеко!». Он приурочен к 90-летию Евгения Крылатова — российского композитора и народного артиста Российской Федерации.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Студенты кафедры эстрадно-джазового искусства и ученики академии Ларисы Долиной исполнили более 30 его произведений, включая такие хиты как «Крылатые качели», «Три белых коня», «Колыбельная медведицы», «Ведьма-речка», «Где музыка берет начало». Заключительным номером стала песня «Лесной олень» из советского фильма «Ох уж эта Настя!».

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Внучка композитора Арина Крылатова поблагодарила участников. Она отметила, что молодое поколение продолжает петь песни ее деда.

Евгений Крылатов оставил заметный след в отечественной культуре, создав музыку к таким фильмам, как «Достояние республики», «С любимыми не расставайтесь», «Гостья из будущего», «Каникулы в Простоквашино», «Умка». Он был членом Союза композиторов, Союза кинематографистов и Союза театральных деятелей, а в 1994 году получил звание «Народный артист Российской Федерации».

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