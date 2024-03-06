Подмосковье 06 марта 2024, 15:06 Праздничный концерт к 8 Марта проведут на крупнейшем рынке Подмосковья в Одинцове Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Праздничную ярмарку к 8 Марта проведут на крупнейшем рынке фермерских продуктов «О! Подворье» в Одинцове. Там проведут музыкальный концерт и представят товары местных производителей.

На центральном входе рынка всем посетительницам подарят букеты. После этого гости смогут приобрести свежие продукты, мясные деликатесы, выпечку и фермерские товары. В торговом центре работают магазины с товарами для дома, спорта и одеждой.

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С 13:00 для посетителей проведут праздничный концерт. Для них проведут концерт с музыкой и танцами.

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