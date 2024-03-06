06 марта 2024, 16:10
Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Центре культуры «Подмосковье» в Мытищах
Концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел в Мытищах. На сцене Центра культуры «Подмосковье» в Пироговском микрорайоне выступили лучшие музыкальные, танцевальные и вокальные коллективы округа.
В фойе центра культуры гостей праздника встречали музыканты, работала фотозона. Концерт начался с выступления скрипачей. Зрительниц поздравляли ведущие, специальные гости и заместитель главы городского округа Мытищи Павел Нуштаев.
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В конце мероприятия всем женщинам в зале подарили цветы.
Также на этой неделе депутат Московской областной Думы Денис Перепелицын поздравил семьи участников специальной военной операции из Мытищ с 8 Марта. Он выразил благодарность всем женщинам и вручил им праздничные букеты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.
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8 Марта
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