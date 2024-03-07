Подмосковье 07 марта 2024, 13:40 Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел в Солнечногорске. Зрителей Дома культуры «Выстрел» поздравили профессиональные артисты.

Гостями концерта стали жительницы Солнечногорска, среди них были матери и жены участников специальной военной операции.

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С наступающим праздником женщин поздравил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай. Участие в концерте приняли творческие коллективы округа и приглашенная арт-группа.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Ранее Телеканал «360» запустил акцию для мужчин в преддверии 8 Марта. Сразу в трех ТРЦ Vegas открылись «Станции мужской поддержки», где помогают выбрать подарок к празднику.

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