07 марта 2024, 13:40
Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске
Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел в Солнечногорске. Зрителей Дома культуры «Выстрел» поздравили профессиональные артисты.
Гостями концерта стали жительницы Солнечногорска, среди них были матери и жены участников специальной военной операции.
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С наступающим праздником женщин поздравил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Мамлай. Участие в концерте приняли творческие коллективы округа и приглашенная арт-группа.
Ранее Телеканал «360» запустил акцию для мужчин в преддверии 8 Марта. Сразу в трех ТРЦ Vegas открылись «Станции мужской поддержки», где помогают выбрать подарок к празднику.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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8 Марта
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