07 марта 2024, 22:33
Праздничный концерт для жительниц Красногорска прошел во дворце культуры «Подмосковье»
В Красногорске состоялся праздничный концерт в преддверии Международного женского дня. Торжественное мероприятие прошло во дворце культуры «Подмосковье».
В фойе представителей прекрасного пола встречали ученики кадетских классов, а со сцены прозвучали поздравления и комплименты от мужчин. Более 20 коллективов и артистов со всего округа выступили на сцене дворца культуры.
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С поздравлениями и словами благодарности к прекрасной половине населения города обратился глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Владимирович Волков.
«Это очень значимый и важный праздник для нас для всех, потому что мы поздравляем прекрасных, замечательных, красивых и талантливых красногорских женщин», — сказал глава муниципалитета Дмитрий Волков.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.
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Красногорск
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