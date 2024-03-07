Подмосковье 07 марта 2024, 22:33 Праздничный концерт для жительниц Красногорска прошел во дворце культуры «Подмосковье»

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В Красногорске состоялся праздничный концерт в преддверии Международного женского дня. Торжественное мероприятие прошло во дворце культуры «Подмосковье».

В фойе представителей прекрасного пола встречали ученики кадетских классов, а со сцены прозвучали поздравления и комплименты от мужчин. Более 20 коллективов и артистов со всего округа выступили на сцене дворца культуры.

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С поздравлениями и словами благодарности к прекрасной половине населения города обратился глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Владимирович Волков.

«Это очень значимый и важный праздник для нас для всех, потому что мы поздравляем прекрасных, замечательных, красивых и талантливых красногорских женщин», — сказал глава муниципалитета Дмитрий Волков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе.

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