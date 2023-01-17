Подмосковье 17 января 2023, 17:39 Праздничный концерт для военнослужащих прошел в санатории Минобороны в Одинцовском округе

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Праздничный концерт для военнослужащих прошел в санатории Минобороны России «Звенигородский» в Одинцовском округе. Гостями творческой встречи «Здравствуй, страна героев!» стали участники специальной военной операции, которые проходят реабилитацию в учреждении.

Заслуженные артисты России на концерте читали стихи, пели песни, благодарили солдат за мужество и верность присяге. Мероприятие проходило под эгидой акции «Лучшим воинам мира», в рамках которой артисты выступают для военнослужащих.

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«Только позвонишь — мгновенно откликаются, мгновенно отпрашиваются на работе. Если нужно, мы отправляем письма, но сам артист соглашается мгновенно — куда бы, в какую точку земли ни поехали», — рассказала директор автономной некоммерческой организации «Армия и культура» Антонина Журавлева.

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Не оставили без сюрприза и раненых, которые не смогли посетить концерт. Исполнители передали им в палаты письма, детские игрушки, фрукты и термобелье.

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