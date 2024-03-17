Подмосковье 17 марта 2024, 14:49 Праздничный концерт для ветеранов прошел в Московском областном госпитале Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Московском областном госпитале для ветеранов в деревне Жилино состоялся праздничный концерт. Его приурочили к празднованию масленичной недели.

На праздник пригласили ветеранов и участников боевых действий, которым артисты и коллективы из Солнечногорска представили свои вокальные выступления.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Подарком для наших пациентов стал праздничный концерт от солнечногорских артистов. Такие мероприятия полезны для тех, кто проходит у нас лечение, им важно знать, что о них помнят», — сказал начальник группы информационно-технологического обеспечения в Московском областном госпитале для ветеранов войн Максим Козлов.

Масленичные гуляния широко отмечаются по всему городскому округу Солнечногорск, привлекая жителей разных территорий к участию в празднике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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