Подмосковье 05 мая 2023, 11:24 Праздничный концерт для ветеранов ко Дню Победы прошел в Химках

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Праздничный концерт, приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Химках. Почетными гостями мероприятия стали ветераны округа.

На концерт в театр «Наш дом» пришли фронтовики, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, блокадники и детей войны. Гостям вручили цветы и памятные подарки от администрации Химок.

«Сегодня российские военнослужащие берут пример с поколения победителей. Они храбро сражаются за безопасность нашей родной земли, защищают мирных жителей Донбасса от нацистов, отстаивают интересы нашей Родины. Мы верим, как и в 1945-м, победа будет за нами!» — сказал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

Песни военных лет для ветеранов исполнили заслуженный деятель культуры Вика Цыганова и Светлана Беляева с Ансамблем песни и пляски дивизии имени Дзержинского.

Напомним, что в Химках проведут более 60 мероприятий ко Дню Победы. Среди них — акции, концерты, выставки, флешмобы и спортивные соревнования.

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