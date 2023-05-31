Подмосковье 31 мая 2023, 18:14 Праздничные программы ко Дню защиты детей пройдут в Лобне

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Программы, посвященные Дню защиты детей, пройдут в Лобне 1 июня. Этот праздник отмечается более чем в 30 странах мира.

Накануне праздника, 31 мая, в Центре досуга «Восточный» представят программу «Улыбок детских негасимый свет». Для ребят организуют концерт, конкурсы, мастер-классы и катание на лошадях.

В Музее истории города Лобня 1 июня в 12:00 пройдет конкурс рисунков на асфальте, викторина, игры и мастер-класс по изготовлению поделок из глины.

Гостей дома культуры «Луговая» в 11:00 ждет праздничная игровая программа «Самый детский день в году». Дети смогут поучаствовать в играх и эстафетах, конкурсе рисунков на асфальте, посмотреть концерт и шоу мыльных пузырей.

Вечером в 18:00 там пройдет отчетный концерт вокальной студии «Радуга».

Праздник в Центральном парке культуры и отдыха начнется в 10:00. Для юных жителей Лобни проведут конкурсы, дискотеку с ростовыми куклами, эстафеты и танцевальный флешмоб. Самые активные получат мороженое.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в рамках проекта «Лето в Подмосковье» пройдут сотни мероприятий.

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