Праздничные приемы и фотосессии прошли в Подмосковье в День семьи, любви и верности

В Московской области прошло множество мероприятий, которые были посвящены большому всероссийскому празднику — Дню семьи, любви и верности. Многие из них провела партия «Единая Россия». Череду праздников открыл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Сначала он поздравил семейные пары Балашихи, особенно те, которые провели вместе уже не один десяток лет. Таких пар-долгожителей в Подмосковье множество.

«Этот день олицетворяет для всех нас незыблемые общечеловеческие ценности — любовь и верность по отношению к родным и близким людям, тепло семейного очага. Сегодня мы чествуем семейные пары, чей жизненный путь на протяжении полувека олицетворяет собой прекрасный пример крепкой семьи, любви и верности. Семья — это защита и опора не только для каждого из нас, но и основа для всего государства», — сказал Игорь Брынцалов.

В Серпухове специально для пар, которые провели вместе больше двадцати лет семейной жизни, состоялось масштабное чествование и прием. В Сергиевом Посаде в честь большого всероссийского праздника нарисовали трогательную картину на асфальте. Открытка в стиле стрит-арт появилась рядом с детской площадкой на Новоугличском шоссе. Всеми любимый детский персонаж медвежонок Умка с букетом ромашек — символом праздника, — которые он дарит своей маме-медведице, еще долго будет радовать жителей и напоминать о Дне семьи, любви и верности.

В Луховицах к проведению праздника тоже подошли творчески. Там открыли флористическую фотосессию для влюбленных, которая прошла на вершине Бастановой горы. Это одно из самых живописных и любимых как горожанами, как и туристами городского округа мест. Там открыли специальную фотозону, где любой желающий мог бесплатно сфотографироваться со своей второй половинкой. Идея вызвала большой ажиотаж, перед фотозоной возникла очередь. Приходили не только молодые пары, но и более пожилые семьи, многие решили запечатлеть на фото и своих детей.