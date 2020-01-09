Праздничные ярмарки в Подмосковье посетили около 600 тысяч человек

В Подмосковье с середины декабря по 8 января было проведено более 100 ярмарок: новогодние, рождественские и другие праздничные с разной тематикой, а также фестивали. При этом, некоторые из ярмарок продолжат свою работу вплоть до конца января. Об этом сообщила пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

В рамках ярмарочных мероприятий прошли десятки мастер-классов, дегустации, конкурсы и викторины, гуляния, анимационные шоу, концерты, парад Дедов Морозов. А на фестивале в Щелкове был установлен мировой рекорд по приготовлению самой большой шаурмы — 113 метров. Для ее приготовления было использовано 107 килограммов мяса, 100 килограммов овощей, около 25 литров разных соусов.

По словам министра потребительского рынка и услуг Московской области Владимира Посаженникова, большой популярностью у гостей пользовались овощи и фрукты, а также фермерская продукция, шоколад и конфеты ручной работы с праздничной атрибутикой. На ярмарках также приобретали новогодний декор, варежки и носки с новогодней символикой, шерстяные вязаные изделия, изделия из меха, товары народных промыслов, платки и шали, елочные игрушки ручной работы. Всего было продано более 150 000 елочных игрушек.

Наиболее запоминающиеся ярмарки и масштабные гуляния прошли в Солнечногорске, Химках, Балашихе, Серпухове, Истре, Одинцове, Красногорске и Сергиевом Посаде.

Всего праздничные ярмарки в Московской области посетили порядка 600 тысяч человек.