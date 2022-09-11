Праздничные гуляния в честь Дня города посетили 25 тысяч химчан | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 16:29 Поделиться Telegram

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Viber Праздничные гуляния в честь Дня города посетили 25 тысяч химчан

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В честь 83-й годовщины города в Химках прошел гала-концерт с участием звезд российской эстрады. Артисты вышли на сцену стадиона «Родина».

Глава городского округа Дмитрий Волошин вместе с депутатом госдумы Денисом Кравченко выступили перед тысячами жителей Химок с поздравительным словом.

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«Сегодня — особенный праздник. Нашему городу — 83 года. Химки — совсем молодой, но развитый и динамичный город. Химки — это вы! 300 тысяч активных, талантливых, замечательных людей! Вместе с вами будем работать над тем, чтобы наш город становился комфортнее и еще лучше! С Днем города! С Днем рождения, Химки!» — обратился к химчанам Дмитрий Волошин.

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По предложению главы Химок в округе провели фестиваль успеха и достижений «Химки — я горжусь!». Рабочие коллективы, первичные отделения партии «Единая Россия» и инициативные жители округа выдвинули на участие в городском голосовании своих кандидатов — выдающихся химчан.

Дмитрий Волошин и Денис Кравченко наградили победителей. Ими стали: Согомон Казарьян — заведующий родильным отделением Химкинской областной больницы, Наталья Бакина — заместитель директора школы № 26, Ирина Бондарева — водитель троллейбуса, Александр Гришин — токарь 5-го разряда НПО «Энергомаш», Денис Баранов — заслуженный работник культуры Подмосковья, преподаватель Химкинской школы искусств.

После вручения наград на главной сцене для химчан пели народная артистка России Валерия, Стас Пьеха, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Артем Качер и Ваня Дмитриенко. На концерте присутствовали 17 тысяч химчан.

После концерта в Химках прошел красочный фейерверк в 2000 залпов.

В общей сложности в праздничных гуляниях приняли участие 25 тысяч химчан. Празднование прошло в парках «Экоберег», «Подрезково», «Дубки», парке имени А. Величко, сквере «Юбилейный», «Юность» и сквере М. Рубцовой.

В «Экобереге», парке имени А. Величко и «Подрезково» праздничная программа также завершилась ярким фейерверком.

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