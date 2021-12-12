Праздничную встречу для Деда Мороза и Снегурочки устроили в Реутове

Подготовка к новогодним праздникам в городском округе Реутов идет полным ходом. На центральной площади для жителей устроили праздничную встречу Деда Мороза и Снегурочки. Пока новогодний волшебник и его внучка спешили к жителям, публику развлекали эльфы и снеговики.

Дети и взрослые водили хороводы и пели песни, а после все хором позвали Деда Мороза. Новогодний волшебник и Снегурочка въехали на городскую площадь в конной повозке.

Гости с радостью присоединились к играм и забавам, а также послушали стихи в исполнении маленьких жителей Реутова. Каждый из участников в подарок получил игрушечного тигра — символ 2022 года.

«Все дети Реутова очень хорошо вели себя в этом году. Поэтому был очень рад приехать и поздравить. Доехали без пробок. Все было хорошо», — рассказал Дед Мороз.

Это было только одно из множества мероприятий, которые пройдут в Реутове в рамках акции «Зима в Подмосковье». Впереди у жителей и гостей округа концерты, мастер-классы и ярмарки, которые пройдут на площадях и в парках.

«Мероприятий запланировано очень много. Это встречи со сказочными персонажами и музыкальные программы, в том числе и в исполнении профессиональных артистов, Дедов Морозов и Снегурочек. Планируем провести снежный бал со световым шоу и музыкальной программой. У нас в парке запланированы мастер-классы по фигурному катанию, а в парке „Фабричный пруд“ — мастер-класс по лыжам», — рассказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации городского округа Реутов Анастасия Николаенко.

Дед Мороз и Снегурочка долго общались и играли с детьми на центральной площади. Перед отъездом новогодний волшебник забрал ящик волшебной почты, куда ребята закинули свои письма с желаниями. На прощание Дед Мороз пожелал всем жителям округа верить в новогодние чудеса.