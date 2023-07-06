Подмосковье 06 июля 2023, 17:36 Праздничную программу со спектаклями и концертами подготовили на День семьи, любви и верности в парках Подмосковья Министерство культуры и туризма МО

Читать 360tv в

Развлекательная программа ко Дню семьи, любви и верности пройдет 8 июля почти в 60 парках Подмосковья. В Министерстве культуры и туризма региона рассказали, что организаторы приготовили для гостей.

В парке «Крестов Брод» в Шатуре пройдет парад семейных пар, а в усадьбе Кривякино в Воскресенске гостей ждут арт-проект и мастер-класс по рисованию от художника Екатерины Сидоровой.

Реклама

В мытищинском парке Мира состоятся презентация работ флористов и дегустация продуктов на ярмарке «Ежевика». Посетители парка «Дулевский» в Орехово-Зуеве смогут посмотреть музыкальный спектакль «Петр и Феврония» и принять участие в мастер-классе по росписи шоперов. Интерактивная семейная программа «Вместе веселей» пройдет в Лыткарине у ДК «Мир». В Дубне все желающие смогут посетить выставку детских рисунков «Моя семья», концерт и творческие занятия.

Масштабный фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей» начался 5 июля в Истре. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, событие традиционно собрало аншлаг.