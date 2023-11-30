Подмосковье 30 ноября 2023, 08:51 Праздничную программу подготовят к открытию зимнего сезона в центральном парке в Реутове Unsplash

Читать 360tv в

Новый сезон проекта «Зима в Подмосковье» откроют в Центральном городском парке Реутова 1 декабря. Для гостей проведут праздничную программу с аниматорами, арт-маркетом и фотосушкой.

Открытие зимнего сезона в центральном парке состоится 1 декабря в 16:00.

Реклама

«Уже в эту пятницу мы приглашаем наших жителей в Центральный городской парк на открытие сезона в рамках губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. Главное, что вместе со сказочными героями мы сотворим чудо и зажжем вместе новогоднюю елку», — сказала начальник отдела культуры и молодежной политики администрации Реутова Анастасия Николаенко.

Торжественные мероприятия пройдут на главной сцене парка.

«С 16:00 жителей ждем на арт-маркете „Новогодний подарок“, на анимационной программе с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также приглашаем посетить нашу традиционную фотосушку „Зимняя сказка“. Ровно в 18:00 вместе с гостями праздника зажжем главную елку парка, а 18:05 начнется музыкальная программа „Зима — время чудес!“», — уточнила Николаенко.

В пресс-службе отметили, что в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» наряжают и улицы Реутова. Там устанавливают праздничную иллюминацию, а в парках и скверах украшают елки и открывают новогодние фотозоны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».