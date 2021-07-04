Праздничную программу подготовили для жителей Серпухова на День семьи

8 июля россияне отмечают День семьи, любви и верности. В честь этого праздника для жителей Серпухова подготовили интересную развлекательную программу. Все мероприятия пройдут в Музейно-выставочном центре.

Об этом сообщил в Музейно-выставочном центр в своем Instagram. Некоторые мероприятия можно будет посетить бесплатно, за вход на другие придется заплатить.

В 11:00 для всех желающих проведут мастер-класс «Неразлучники» — участие будет стоить 120 рублей на человека. В 12:00 Музейно-выставочный центр проведет экскурсию «Семья и дети в русской народной культуре». Посетить ее можно будет по цене входного билета.

В 14:00 гостям покажут мультфильм «Петр и Феврония», который посвящен героям, в честь которых появился День семьи, любви и верности. Кроме того, в течение всего дня на территории центра будет проходить выставка «Пейзажи Карелии». гости, которые придут туда с семьей, смогут посмотреть ее бесплатно.