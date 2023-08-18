Подмосковье 18 августа 2023, 16:15 Праздничную программу организуют ко Дню двора в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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День двора отпразднуют в Мытищах 19 августа. Мероприятия пройдут на Станционной улице вблизи дома № 5 и на проспекте Астрахова вблизи дома № 1.

Присоединиться к празднованию Дня двора сможет любой желающий. Все мероприятия начнутся в 12:00. Участие бесплатное. Для гостей праздника подготовят игры и танцы, а детей ждет анимация.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к ремонту и благоустройству дворов, который ускорит ход работ.

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