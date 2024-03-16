Подмосковье 16 марта 2024, 18:39 Праздничную программу для бойцов СВО провели в Тимоновском госпитале Солнечногорска Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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В Тимоновском госпитале Солнечногорска состоялось праздничное событие, посвященное масленичной неделе, для участников СВО. На мероприятии выступили артисты и коллективы дома культуры «Испытатель».

Помимо творческих номеров, учащиеся Тимоновской школы вместе с учителями и родителями подготовили около 20 килограммов блинов и собрали столько же сладостей и варенья для бойцов. Также военнослужащим передали письма от школьников.

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«Поддерживать наших защитников и дарить им праздничное настроение — то малое, что мы можем сделать для них. Выражаем благодарность нашим воинам, которые борются за мир и безопасность нашей страны. Победа будет достигнута благодаря их мужеству и самоотверженности», — отметил заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев.

Отметим, что Тимоновский госпиталь в Солнечногорске предоставляет специализированную медицинскую помощь участникам специальной военной операции, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны и членам их семей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поговорил с семьями военнослужащих, выполняющими боевые задачи в зоне специальной военной операции.

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