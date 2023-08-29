Подмосковье 29 августа 2023, 09:35 Праздничное шествие с концертом провели в Зарайске ко Дню города Телеканал «360»

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Зарайск отпраздновал 877-летие. Ко Дню города прошло праздничное шествие с концертом. Также жители округа могли присоединиться к акции по зарыблению реки Осетр.

Шествие началось на площади Революции и объединило всех жителей независимо от возраста и профессии. Финишировало оно в Центральном парке культуры и отдыха.

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Жители округа, отличившиеся в разных сферах, получили правительственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма от главы округа. Участие в праздничной программе приняли почетные гости из города-побратима Арзамас.

Кроме того, ко Дню города впервые в реку Осетр выпустили молодь стерляди — всего 16,5 тысячи экземпляров. Акция проходила под контролем Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Принять участие мог каждый желающий.

«Были очень серьезные исследования. Специалисты брали воду, ил, береговую воду. Все срослось, наша вода оказалась идеальной для того, чтобы здесь росли и размножались осетровые», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Закончился праздник фейерверком и выступлениями кавер-группы «Ракеты» и певицы Татьяны Овсиенко.

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