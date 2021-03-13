Праздничное послание Солнцу запустили в Звездном Городке на Масленицу

Необычная Масленица прошла 13 марта в Звездном Городке. Развлечения на настоящем космическом празднике здесь нашлись для всех.

Весело и задорно, с песнями и плясками. Так в Звездном Городке отметили необычную «космическую» Масленицу. На праздник пришли целыми семьями — развлечения нашлись для всех. Несколько интерактивных площадок привлекли внимание как взрослых, так и самых маленьких жителей городка.

«Мы так же, как и вся наша страна, встречаем весну, провожаем зиму и ждем обновления», — рассказал глава городского округа Звездный Городок Евгений Баришевский.

Самое оригинальное и незабываемое событие праздника — запуск символического послания Солнцу в форме блина, чтобы зима прошла, а весна наступила. Этой традиции уже семь лет. Летчик-космонавт Алексей Овчинин, хоть и ни разу не встречал Масленицу на МКС, но каждый год участвует в запуске здесь, на Земле.

«Коллеги, которые находятся на МКС, конечно же завидуют нам, но они не в обиде. Они занимаются своей работой. Так что завидуют по-хорошему», — пошутил он.

Сейчас на МКС трудится российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков. А в Звездном Городке отмечает Масленицу его супруга Ольга. Она передала свои пожелания супругу.

«Чтобы он возвращался в срок. Не скорее, а именно в срок. Мы очень любим и ждем», — пожелала Ольга.

И масленичное послание космосу из Звездного Городка обязательно долетит.