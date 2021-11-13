Праздничное открытие подмосковного ледового сезона началось на катке в Химках. Прямая трансляция

В Юбилейном сквере Химок началась праздничная церемония открытия ледового сезона в Подмосковье. Гостей катка ждут ярмарка, интерактивное шоу и театрализованное представление. После официальной части начнутся катания. «360» ведет прямую трансляцию с праздника.

Как отметил глава Химок Дмитрий Волошин на своей странице в Instagram, площадь катка составляет две тысячи «квадратов». По словам чиновника, помещение проката коньков в этом году стало в два раза больше.

«Вход на каток, как в предыдущие сезоны, бесплатный. Сеансы — по полтора часа. <…> Одновременно на катке могут находиться не больше 200 человек, поэтому на сеанс предварительно нужно взять билет. <…> Для удобства гостей обустроили настил вдоль бортика и амфитеатр, выделяем детскую зону для катания. И традиционно каток украшаем новогодней елью», — написал градоначальник.

Всех пришедших на открытие катка будут развлекать ведущий Роман Миров, брасс-бэнд «Эхо Улиц», диджей, Снежный король и Снежная королева. После театрального шоу все желающие смогут покататься на коньках.