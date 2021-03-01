Праздничное мероприятие провели для мам особенных детей в Лобне

В Лобне прошло мероприятие для мам особенных детей, на нем подвели итоги проекта «Про Нее». Он был организован «Общероссийским народным фронтом». В рамках проекта в середине января семеро участниц из Лобни прошли путь преображения под руководством стилистов и визажистов.

Ольга Шабынина — гость сегодняшнего праздника для мам особенных детей и участница проекта «Про нее». У восьмилетнего сына Ольги — ДЦП. На фото они выглядят как обычная, счастливая и беззаботная семья. Но за кадром идет постоянная борьба за то, чтобы мир принял особенного Егора. Врачи, развивающие занятия, психологи, да и заботу о муже и втором ребенке никто не отменял. Так что жизнь Ольги — труд 24/7, без выходных и праздников.

Проект «Общероссийского народного фронта» объединил мам особенных детей. В середине января семеро участниц из Лобни попали в руки стилистов, визажистов и фотографов. Новые платья, прически и общение в кругу подруг помогло ненадолго отвлечься от забот и вспомнить о себе, а мастер-классы по макияжу, гончарному искусству и фотосессии сработали как лекарство.

«Развивая добрые инициативы ОНФ по помощи детям с инвалидностью, мы поняли, что есть очень важное сообщество. Это, конечно, мамы, им достается меньше всего внимания, они часто забывают о себе, своих интересах, мечтах», — отметила первый заместитель руководителя исполкома ОНФ Евгения Калачева.

Источник фото: телеканал «360»

Проект «Про Нее» сейчас запущен в семи регионах страны. Это не только внешние перемены — часто мамы особенных детей вынуждены посвящать очень много времени семье и не могут работать по стандартному графику. Организаторы хотят это изменить.

«Самый маленький срок, когда такая мама сидит с ребенком — 10 лет, и профессия, которой мы учились сами до — не актуальна. Если мы 10% из мам еще трудоустроим, и они смогут выйти на работу, мы достигнем очень хороших результатов», — сказала генеральный директор НКО «Город детства» Елена Бибичева.

Уже сейчас сотрудничать с этими мамочками хотят местные салоны красоты — готовы помочь им получить новую профессию парикмахеров или визажистов. Ольга Шабынина над предложением пока думает — хочет еще как минимум пару лет посвятить семье, и, конечно, себе.