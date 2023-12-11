Подмосковье 11 декабря 2023, 17:18 Праздничная программа с участием Деда Мороза прошла в Ногинске

Читать 360tv в

Анимационная программа «Встречаем Деда Мороза всей семьей!» прошла на площади у кафе-ресторана «Паровоз» в Ногинске. Главный зимний волшебник приехал на встречу с юными жителями Богородского округа на тепловозе вместо саней, запряженных северными оленями.

Дед Мороз вместе с аниматорами развлекал детей танцами, хороводами и фаер-шоу.

Реклама

«Это мероприятие проходит в рамках года семейных ценностей», — рассказала организатор мероприятия, депутат Богородского городского округа Екатерина Щербакова.

Организатором праздничной программы выступила Общественная палата Богородского округа, студия праздников «Карамелия» и местное предприятие промышленного железнодорожного транспорта.

Зимний сезон в Богородском округе и во всем Подмосковье открыли 1 декабря. Для жителей подготовили множество праздничных мероприятий и спортивных соревнований. Подробности можно узнать на сайте администрации Богородского округа.

«Активностей на самом деле очень много организовано. Так, в Богородском округе 17 катков, три лыжных трассы», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об увеличении турпотока с наступлением зимы.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».