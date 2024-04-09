Подмосковье 09 апреля 2024, 16:34 Праздничная молитва в честь Ураза-байрама в Мытищах пройдет на стадионе «Строитель» пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Читать 360tv в

Один из самых значимых праздников мусульманского мира, Ураза-байрам в Мытищах встретят праздничной молитвой. Всех мусульман городского округа 10 апреля приглашают на стадион «Строитель», расположенном по адресу: улица Силикатная, 30А.

Праздничные мероприятия начнутся в 6:00 утра и продлятся до 9:00. Организаторы призывают всех участников по возможности отказаться от использования личного автотранспорта в пользу общественного, чтобы избежать пробок и упростить доступ к месту проведения.

Реклама

Добраться до стадиона можно несколькими способами:

— От железнодорожной станции «Строитель» до стадиона можно дойти пешком, расстояние составит всего 600 метров.

— Также доступен пешеходный маршрут от станции Мытищи по улице Силикатной, протяженностью около 1,2 км.

В целях безопасности на стадионе будет запрещен вход с ручной кладью, включая рюкзаки и сумки.

Важно отметить, что в связи с проведением праздничной молитвы в этот день будут введены временные ограничения движения транспорта в районах № 24, 28, 29, 40. Жителям и гостям города рекомендуется заранее спланировать свои маршруты с учетом возможных изменений в схеме движения.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».