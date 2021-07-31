Праздничная литургия прошла в Никольской церкви в Балашихе

В Никольской церкви в Балашихе прошла праздничная литургия, посвященная пятилетию храма. Службу провел епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай.

Возведение храма началось в конце 2014 года. Инициатива, с которой выступили местные жители, получила благословение митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Никольская церковь открыла двери для прихожан в 2015 году. Тогда было принято решение о благоустройстве прилегающей территории.

Фото: Евгений Дудин

Строительству помогали меценаты, и в числе глава Мособлдумы Игорь Брынцалов, который принял участие в праздничной литургии. Он отметил, что пятилетие храма — праздник для всех его прихожан.

«Я очень рад, что жители микрорайона Никольско-Архангельский имеют возможность прийти в такое душевное и уютное место помолиться», — сказал Брынцалов.

Летом 2019 года работы по благоустройству прошли в Никольско-Архангельском парке. Территорию вокруг пруда привели в порядок, обустроили набережную, установили беседки, обновили входную группу. Плиткой выложили дорожки, поставили скамейки и урны. Появились две спортивные и одна детская площадка, а в глубине парка повесили дизайнерские скворечники для птиц.