Подмосковье 25 января 2023, 11:29 Праправнучка Кутузова представила выставку советских предметов быта в Пушкино

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Подлинные предметы быта времен СССР представили на выставке в Пушкино. Основу экспозиции составили вещи из личной коллекции Веры Толстой — прямого потомка полководца Кутузова.

Выставка «Жили-были в СССР» открыта в филиале Пушкинского краеведческого музея, на объекте культурного наследия «Дача Струковых». Большую часть предметов предоставила Вера Игоревна Толстая — правнучка одной из пяти дочерей великого русского полководца Михаила Кутузова.

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«Поскольку все мое детство прошло в Пушкино, мы решили предоставить для выставки кое-какие вещи нашей семьи. В основном это одежда 50-х годов, обувь, книги, шляпки», — рассказывает Вера Толстая.

Также в экспозиции присутствуют старинные альбомы с акварелями, фарфор, флакон от духов «Пиковая дама», предметы рукоделия и совершенно уникальный красный купальник. Есть отдельный кухонно-хозяйственный уголок с керосинкой, а также прихожая и гостиная. Основа композиции принадлежат Вере Толстой и ее семье, но свой вклад в создание выставки внесли и жители Пушкино.

Научный сотрудник Пушкинского краеведческого музея Анастасия Волкова рассказала, что наибольший интерес к выставке проявили молодые 30-летние люди, которые либо совсем не застали СССР, либо ассоциируют этот период с совсем ранним детством. Двадцатилетние и вовсе осматривают экспозицию как нечто диковинное, экзотическое. Особенно им нравится музыкальный уголок с виниловыми пластинками, подборка журналов за 1957 год и предметы одежды. Юноши и девушки с удовольствием примеряют шляпки, туфли и перчатки, делают селфи.

Люди же почтенного возраста хорошо знают все предметы из собрания. Для них это — ностальгия.

«А где тут музей-то? Я как будто пришел к себе домой», — сказал 90-летний посетитель выставки, и организаторы считают это лучшим комплиментом своей работе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно найти информацию о выставках, концертах и фестивалях в Подмосковье.

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