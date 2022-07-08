Правовую защиту медиков Подмосковья обсудили на форуме Национальной медицинской палаты

Форум Союза медицинского сообщества «Национальная Медицинская Палата» провели в рамках первого национального конгресса «Национальное здравоохранение — 2022». Его основной темой стал вопрос о состоянии и дальнейшем повышении качества системы здравоохранения Подмосковья, а также усилении роли Московского областного объединения врачей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприветствовал участников мероприятия в видеообращении.

«Подмосковье — весьма большой регион, и он развивается. У нас 115 тысяч медицинских работников. Нет смысла рассуждать, насколько востребовано качественное здравоохранение, особенно последние два года. И те поступки, подвиги, которые совершили наши врачи, говорят о том, что со своей стороны мы, региональные, муниципальные власти, должны уделять особое значение сотрудничеству с системой здравоохранения», — подчеркнул глава региона.

Губернатор Подмосковья отметил, что в области приоритетными являются мероприятия, направленные в том числе на поддержку терапевтов и педиатров.

«Мы ведем активную работу по привлечению врачей. У нас реализуются большие федеральные проекты, в частности, в Красногорске строится областной детский госпиталь, где будет 28 профилей, врачи самых высоких квалификаций. Предусматриваем дополнительные выплаты, предоставление земли, компенсацию за аренду жилья тем, кто приезжает к нам в Подмосковье», — подчеркнул Андрей Воробьев.

Педиатр и хирург, президент Союза «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль добавил, что сегодня Московская область делает немало вложений в здравоохранение, и многое уже сделано.

«Надо, чтобы каждый житель региона был доволен медициной. Я надеюсь, что благодаря губернатору и его команде так оно и произойдет», — сказал он.

На форуме обсудили помощь пациентам и защиту врачей, которые незаслуженно сталкиваются с обвинениями в некомпетентности и судебными исками. Еще одной важной темой стала первичная специализированная аккредитация медиков, которая проходит на базе МОНИКИ. В работе комиссий задействовали 485 специалистов из ведущих медицинских организаций Подмосковья. Отдельное внимание уделили инициативам по изменению законодательства о врачебной деятельности.