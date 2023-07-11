Подмосковье 11 июля 2023, 14:58 Православный патриотический фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде в выходные Министерство культуры и туризма Московской области

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Областной православный патриотический фестиваль-конкурс «Сердце России» пройдет в Сергиевом Посаде в выходные. Он состоится в СДК «Юность» в деревне Березники.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Подмосковья, фестиваль призван поддержать, развить российскую национальную культуру, патриотическое воспитание и приобщить подрастающее поколение к культурным и духовным ценностям.

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Артисты поборются за победу в разных возрастных категориях и номинациях. Среди них — авторская песня, поэзия, вокал, ансамбли и хоры. Также участники смогут получить специальный диплом и приз за лучшее исполнение произведений о героях СВО.

В фестивале будут участвовать свыше 300 человек из 19 округов Подмосковья, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Перми и Брянска. Прослушивание начнется 15 июля в 09:00, а с 10 до 18 в парковой зоне Дома культуры пройдут ярмарка, творческие мастерские и открытый микрофон. Также в филиале Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского пройдет концерт, в 16 июля в СДК «Юность» и парке «Скитские пруды» на сцену выйдут лауреаты фестиваля.

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