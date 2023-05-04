04 мая 2023, 17:55
Православные организации Подмосковья безвозмездно получили 1,6 гектара земли с начала года
Религиозные организации Подмосковья получили в собственность и безвозмездное пользование более 1,6 гектара земли с начала года.
Как рассказала глава Минимущества области Наталья Адигамова, земля передается в безвозмездное пользование церковной общине, когда она владеет храмом, воскресной школой или колокольней, а также для строительства новых православных сооружений.
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«Так, к примеру 0,13 гектара передано приходу Троицкого храма в Шатурском городском округе под строительство храма на 100 прихожан в честь Ксении Петербургской, который планируется возвести в поселке Осаново», — добавила она.
В прошлом году РПЦ получила в безвозмездное пользование для строительства 30 участков общей площадью около 10 гектаров.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».
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