Подмосковье 04 мая 2023, 17:55 Православные организации Подмосковья безвозмездно получили 1,6 гектара земли с начала года Министерство имущественных отношений МО

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Религиозные организации Подмосковья получили в собственность и безвозмездное пользование более 1,6 гектара земли с начала года.

Как рассказала глава Минимущества области Наталья Адигамова, земля передается в безвозмездное пользование церковной общине, когда она владеет храмом, воскресной школой или колокольней, а также для строительства новых православных сооружений.

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«Так, к примеру 0,13 гектара передано приходу Троицкого храма в Шатурском городском округе под строительство храма на 100 прихожан в честь Ксении Петербургской, который планируется возвести в поселке Осаново», — добавила она.

В прошлом году РПЦ получила в безвозмездное пользование для строительства 30 участков общей площадью около 10 гектаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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