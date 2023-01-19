Подмосковье 19 января 2023, 02:57 Православные окунулись в купели у Главного храма ВС России в Подмосковье Минобороны: у Главного храма Вооруженных сил России проходят Крещенские купания РИА «Новости»

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Крещенские купания начались у Главного храма Вооруженных сил России в Кубинке. Для традиционного омовения были подготовлены 14 купелей, сообщило Минобороны РФ.

«Возле купелей поставили палатки, в которых купающиеся могут погреться и выпить чай», — отметили в ведомстве.

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В честь Крещения в 08:00 по московскому времени состоится праздничная литургия, которую возглавит митрополит Каширский, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Феогност. Все желающие смогут набрать освященную воду в Главном храме ВС России и окунуться в крещенскую купель до конца дня.

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В военном ведомстве напомнили о проведении на Соборной площади фестиваля «Наша зима». На сегодняшний день его посетили более 220 тысяч человек. Также гостям предлагают посетить мультимедийный музей «Дорога памяти».

Ранее Минздрав России предупредил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше не принимать участие в крещенских купаниях, так как холодная вода может спровоцировать их обострение.В Минздраве рекомендовали не заходить в воду целиком, а умыться в проруби.