Футбол объединяет. Православные и мусульмане сыграли товарищеский матч в Подмосковье

В тренировочном комплексе «Кратово» в Раменском городском округе прошел необычный товарищеской матч. На поле встретились две команды — где в одной — игроки, представляющие Московскую духовную академию, во второй — футболисты Духовного управления мусульман Подмосковья.

Идею провести такой уникальный турнир придумали в региональном Министерстве физической культуры и спорта. Затем Роман Терюшков вышел на представителей конфессий. Они неожиданно откликнулись.

«Это впервые такая практика, когда встречаются представители двух вер. Это очень интересно, ведь Россия — многонациональная, многоконфессиональная страна», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

Футбол — это все же универсальное средство, объединяющее людей.

«Обычно говорим, что спорт вне политики и религии. Но здесь мы для того, чтобы наши отношения вышли на новый уровень», — подчеркнул священник Кафедрального собора Храма Христа Спасителя Иеромонах Григорий (Матрусов).

Источник фото: телеканал «360»

По словам имама Духовного управления мусульман Московской области Рафаиля Хамзина, эта встреча станет залогом дружбы между православными и мусульманами. А проведение подобных турниров становится особенно важным в преддверии 75-летия Победы. Ведь во времена Великой Отечественной воевали и православные, и мусульмане. И все были объединены одним делом.

У мусульман и христиан в Подмосковье отношения налажены давно. Религиозные организации оказывают совместную помощь нуждающимся людям, организовывают различные образовательные проекты, поддерживают спорт. А теперь и сами стали участниками соревнований.

Товарищеский матч закончился со счетом 6:3 в пользу Духовного управления мусульман Подмосковья. Но это была всего лишь первая игра, и есть возможность отыграться.