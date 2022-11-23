Подмосковье 23 ноября 2022, 16:06 Православная гимназия Ногинска получила на юбилей музыкальное оборудование

Читать 360tv в

Православная гимназия имени священномученика Константина Богородского уже 25 лет работает в Ногинске. В качестве подарка на юбилей депутат Мособлдумы Марк Черемисов вручил гимназистам музыкальное оборудование для занятий хореографией, сольфеджио и хоровым пением.

Реклама

Кроме музыкальных и общих предметов, дети изучают в гимназии церковнославянский язык, основы православного вероучения, экономику, право, даже робототехнику и 3D-моделирование. Неудивительно, что сегодня учреждение входит в тройку лучших частных школ Подмосковья.

«За 25 лет пройден очень содержательный, наполненный добротой и душевным светом путь. И путь этот продолжается. <…> Мы часто слышим об успехах учеников гимназии, которые становятся медалистами, стобалльниками. Гордимся мы и тем, что ребята вовлечены в волонтерское движение и вместе с молодежью Богородского округа принимают участие в различных социальных благотворительных акциях, помогают людям», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Педагогический коллектив и лучших воспитанников гимназии городской округ отметил наградами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».