Подмосковье 09 апреля 2024, 15:38 Православная фотовыставка открылась в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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В Воскресенске открылась уникальная выставка «Свет православия» фотографа Наталии Молевой. Полюбоваться на снимки можно в центральной библиотеке.

Экспозиция посвящена одной из самых важных тем современности — духовности и религиозности.

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На открытии выставки присутствовал протоиерей Сергия Рыбакова. Он поделился своими размышлениями о важной роли церковной фотографии в современном мире, подчеркнув ее миссию в сохранении и передаче духовных ценностей.

На открытии выступил фольклорный ансамбль «Жемчужинка» из дворца культуры «Химик», а также детский фольклорный ансамбль под руководством Елены Валенковой.

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