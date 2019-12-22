Правоохранительные органы проверят законность экзитполов на выборах в Ленинском округе

Проводить опросы общественного мнения не запрещено законодательством, однако существует ряд ограничений, связанных с опубликованием результатов. Об этом рассказали в Избирательной комиссии Московской области.

В Избирательную комиссию Московской области обратились члены Совета по правам человека с просьбой проверить, законно ли проводились экзитполы на выборах в Ленинском городском округе. Мособлизбирком дал указания ТИК и УИК не допускать лица, проводящие опросы в помещениях для голосования.

Материалы направлены в правоохранительные органы для проведения проверки.

Участие в опросах общественного мнения не является обязательным, каждый человек самостоятельно принимает решение, участвовать ли в опросе. При этом избирательная комиссия не наделена полномочиями по регулированию вопросов, связанных с проведением данных процедур.