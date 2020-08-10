facebook_pixel
    10 августа 2020, 21:41

    Правообладателя сельхозземель в Дмитровском округе оштрафовали за борщевик на 340 тысяч рублей

    Анастасия Максимовских , Юлия Уткина

    Правообладателя сельхозземель в Дмитровском округе привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 340 тысяч рублей. Хозяин участка не проводил меры по борьбе с борщевиком, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
    Правообладателя сельхозземель в Дмитровском округе оштрафовали за борщевик на 340 тысяч рублей

    «Хозяин участка площадью 113 гектаров, предназначенного для сельскохозяйственного производства, не проводил меры по борьбе с борщевиком и допустил зарастание участка, за что оштрафован административной комиссией округа на 340 тысяч рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

    Она добавила, что правообладатели земель должны следить за своими участками, использовать их по назначению, не допускать зарастания сорной травой и опасными для жизни растениями. Владельцы и арендаторы сельхозземель должны также защищать землю от эрозии и вредных воздействий, чтобы плодородность почвы не снижалась и ее можно было полноценно использовать для сельскохозяйственного производства.

    Очаги борщевика в Дмитровском округе, выявленные муниципальным земельным контролем, достигали 200 квадратных метров, а сорняк на них поднялся выше полуметра.

    Узнать о методах борьбы с борщевиком и сообщить о местах произрастания сорняка можно по телефону горячей линии: 8-495-128-00-88.

    Новости SMI.FM