Подмосковье 29 марта 2024, 14:29 Правое крыло ДК в Ступине откроют в апреле после капитального ремонта Пресс-служба администрации г. о. Ступино

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Капитальный ремонт Дворца культуры продолжается в Ступине. Сейчас рабочие приступили к демонтажным работам в левом крыле здания. Обновленное правое крыло откроют для посетителей уже в апреле.

Во всех помещениях правого крыла завершаются отделочные работы. В скором времени будут готовы большой и малый хореографические залы, а также малая сцена, аудитории изостудии, скульптурной мастерской и другие классы.

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«Благодаря реализации госпрограммы Московской области „Культура Подмосковья“ в Ступине проводится капитальный ремонт Дворца культуры. Заканчивается второй этап работ — ремонт правого крыла здания. Поручил подрядчику усилить темпы, увеличить количество рабочих», — отметил глава округа Сергей Мужальских.

С 3 апреля закрывается большой зал ДК и вестибюль здания. Вход будет осуществляться через правое крыло. Также в это время детская библиотека временно будет работать по адресу: улица Тургенева, 18/19.

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