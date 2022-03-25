Малоимущие смогут онлайн подтвердить право на социальное жилье в Подмосковье

Возможность подтвердить право на социальное жилье теперь появилась на «Госуслугах» Подмосковья. Раньше требовалось обращаться в администрацию городского округа и МФЦ.

Как отметила министр государственного управления региона Надежда Куртяник, теперь оформить заявление на жилье по договору социального найма стало проще.

О своем праве на улучшение жилищных условий нужно заявить на региональном портале госуслуг Надежда Куртяник.

Право на социальное жилье есть у малоимущих, постоянно живущих в Подмосковье не менее пяти лет и нуждающихся в улучшении условий.

Услуга доступна по ссылке — на сайте потребуется заполнить заявку и приложить необходимые документы. Их рассмотрят в течение 20 рабочих дней.

Затем в личный кабинет заявителя отправят либо одобрение о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилье, либо отказ.