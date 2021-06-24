Правительство РФ поддержало инициативу Мособлдумы и Мосгордумы по введению штрафов за выброс мусора из авто

Правительство РФ подготовило положительный отзыв на инициативу, которой предлагается ужесточить штрафы за незаконный сброс мусора в неположенных местах. Инициатива разработана Мособлдумой совместно с Московской городской думой. Также предлагается ввести штраф за выброс отходов из транспортных средств.

Мы вышли с предложением об увеличении штрафов, потому что действующие сегодня не отвечают требованиям. Ущерб, причиненный окружающей среде, как правило, намного превышает их размеры. Ответственность надо значительно увеличить Игорь Брынцалов глава Мособлдумы

В настоящее время, согласно федеральному КоАП, штраф за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды для граждан составляет одну-две тысячи рублей (за повторное нарушение — две-три тысячи рублей), а статья, которая предусматривала бы штраф за выброс отходов из транспортных средств, отсутствует.

Увеличение действующих штрафов

По статье за причиненный ущерб окружающей среде, штраф для граждан составит две-три тысячи рублей (сейчас — одна-две тысячи рублей), а за повторное нарушение — три-пять тысяч рублей (сейчас — две-три тысячи рублей).

Новые части статьи

Инициативой предложено дополнить статью КоАП РФ новой частью — за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сбросе отходов из транспортных средств. Предлагаются следующие штрафные санкции:

для граждан — от 10 до 15 тысяч рублей (повторно — 20-30 тысяч);

для предпринимателей — от 20 до 30 тысяч рублей (повторно: 40-60 тысяч с конфискацией транспортного средства);

для юрлиц — от 30 до 50 тысяч рублей (повторно — 60-100 тысяч рублей с конфискацией транспортного средства).

В случае, если нарушитель использовал грузовой транспорт (а также прицеп, трактор и другие самоходные машины), штрафы будут еще выше, так как и вред окружающей среде от них больше:

для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей (повторное нарушение — от 60 до 70 тысяч рублей);

для предпринимателей — от 60 до 80 тысяч рублей (повторно — от 80 до 100 тысяч рублей с конфискацией грузового автомобиля или прицепа);

для юрлиц — от 100 до 120 тысяч рублей (повторно — от 150 до 200 тысяч рублей с конфискацией грузового транспорта).

Также предлагается ввести возможность штрафовать за нарушение, зафиксированное с помощью техсредств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Так, собственник автомобиля, зафиксированный за выбросом мусора со своего т/с, получит штраф в размере 10 тысяч рублей, (в случае повторного нарушения — 20 тысяч рублей); в случае сброса мусора с грузового транспорта — 100 тысяч рублей (повторно — 150 тысяч).

В целом правительство РФ поддержало законопроект, однако в подготовленном отзыве высказало некоторые технические замечания.