Правительство Подмосковья проверило количество лекарств в аптеках и больницах

По словам главы Подмосковья, в стационарах ситуация полностью стабильная.

«Есть дефицитные позиции. Мы постоянно следим за тем, чтобы остатки не снижались», — заявил он.

Правительство Московской области также отслеживает, чтобы лечащиеся дома тоже не испытывали проблем. Для этого в том числе идет работа с частными аптеками. Эти медицинские учреждения обязаны своевременно предлагать все медикаменты, которые пользуются сегодня спросом.

За последнюю неделю в регионе около 800 медиков приступили к борьбе с коронавирусом.

Жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями призвали соблюдать домашний режим для профилактики COVID-19.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова посоветовала купить эмоленты. Это главное средство по уходу за кожей рук во время пандемии, поскольку постоянное использование медицинских перчаток и антисептиков сушит кожу.

В аптеках начался дефицит «Йодомарина» — одного из самых популярных лекарственных препаратов для восполнения недостатка йода в организме.