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    22 ноября 2020, 10:25

    Правительство Подмосковья проверило количество лекарств в аптеках и больницах

    Алена Макаренко

    В больницах, государственных и частных аптеках Московской области находится должное количество лекарств. За этим следит региональное правительство. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил губернатор Андрей Воробьев.
    Правительство Подмосковья проверило количество лекарств в аптеках и больницах

    По словам главы Подмосковья, в стационарах ситуация полностью стабильная.

    «Есть дефицитные позиции. Мы постоянно следим за тем, чтобы остатки не снижались», — заявил он.

    Правительство Московской области также отслеживает, чтобы лечащиеся дома тоже не испытывали проблем. Для этого в том числе идет работа с частными аптеками. Эти медицинские учреждения обязаны своевременно предлагать все медикаменты, которые пользуются сегодня спросом.

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