Правительство Подмосковья опровергло движение рязанского пожара в сторону региона

Лесной пожар из Рязанской области не дойдет до московского региона, потому что он не движется в эту сторону и на его пути множество естественных преград. Об этом заявил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

В некоторых СМИ распространилась информация, что лесной пожар в Рязанской области распространяется на северо-запад, то есть в сторону Шатурского округа Московской области.

«До границы с Московской областью более 30 километров <…>. Но на пути рязанского пожара есть естественные преграды — река Пра, дорога Р-132 „Золотое кольцо“, сеть озер. <…> Мы видим очаги активного горения, которые находятся на севере и северо-востоке пожара. В направлении области таких активных очагов нет», — сказал Филимонов.

Он подчеркнул, что ситуация находится на постоянном контроле, также региональная диспетчерская служба собирает и аккумулирует всю возможную информацию.

Председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Олег Баженов, в свою очередь, сообщил, что в Рязанскую область для помощи в тушении огня была отправлена группировка сил и средств лесных специалистов.

«В выходные группировка была усилена, и сегодня мы уже произвели смену личного состава. Сейчас в Рязани работают 38 человек», — сказал он.

Ранее сообщалось, что власти Рязанской области провели встречу с местным населением. Общественники рассказали, что лесные пожары в регионе можно тушить эффективнее и предложили свою помощь в ликвидации ЧС.