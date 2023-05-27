Подмосковье 27 мая 2023, 02:27 Подмосковные специалисты ЦУР рассказали о работе цифровых систем по контролю содержания территорий Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

В подмосковном Центре управления регионом (ЦУР) состоялась встреча заместителя председателя Правительства Московской области Анны Кротовой и вице-губернатора Санкт-Петербурга Станислава Казарина, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры. Представители властей обменялись опытом, познакомились с работой подмосковного ЦУР и детально рассмотрели, как региональный Минтранс использует цифровые сервисы и реагирует на обращения жителей.

По словам зампреда правительства Подмосковья, коллеги из Северной столицы узнали, как в регионе реагируют на жалобы горожан по состоянию дворов, автомобильных и железных дорог, а также на движение общественного транспорта.

Реклама

«Также показали, как мы работаем в системе контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ). Надеемся, что наш опыт будет полезен на практике в Петербурге», — добавила Кротова

С помощью мобильного приложения СКПДИ специалисты оцифровали более тысячи объектов железнодорожной инфраструктуры (платформы, вокзалы, станции, переходы и другое), после чего стало гораздо удобнее контролировать ход работ и устранение замечаний. Также представители Подмосковья рассказали, как в регионе выявляют нарушение правил безопасности на станциях и платформах с помощью камер с распознаванием лиц, а также, как нейросеть контролирует не только соблюдение регионального стандарта автомобилей такси, но и выявляет нелегальных перевозчиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил жителей за участие в опросе о главных изменениях в Подмосковье. Предварительные результаты уже известны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».