Подмосковье 27 июня 2023, 16:11 Правительство Подмосковья и АЗС «Газпромнефть» запустят проект по переработке вторсырья Министерство ЖКХ МО

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Правительство Московской области совместно с АЗС «Газпромнефть» запустят проект по сбору и переработке вторсырья «Мегабак авто». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Первые пункты приема пластика, мелкой электроники и одежды уже установили на заправках в Пушкино и в Химках. До конца года контейнеры появятся еще на 40 АЗС сети.

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«Реформа отрасли обращения с отходами идет не от власти, а от человека. В Подмосковье с 2019 года более десяти миллионов тонн отходов уже не попало на полигоны, они были переработаны. Если мы представим товарный поезд от Москвы до Омска, то все вагоны будут забиты теми отходами, которые Московская область переработала», — заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.

Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков отметил, что компания также поддерживает проекты по переработке старых шин. Так, с 2020 года на АЗС «Газпромнефть» можно сдать изношенные покрышки на переработку. Кроме того, предприятие проводит и другие экологические акции: на АЗС можно налить кофе в свою многоразовую кружку со скидкой, воспользоваться автоматом по продаже стеклоомывателя на разлив и отказаться от использования бумажных чеков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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