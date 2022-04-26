Правительство Подмосковья и Альфа-банк подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Московской области и Альфа-банк подписали соглашение о сотрудничестве в Подольске. Подмосковье представляла заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, Альфа-банк — руководитель департамента продаж и развития розничного бизнеса Сергей Красников.

Стороны договорились о стратегическом партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества.

«Ежегодно в Подмосковье реализуется более 450 крупных инвестиционных проектов. В области активно развивается государственно-частное партнерство, по уровню развития которого регион занимает первое место в стране. Также в Московской области работают более 380 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Все категории бизнеса заинтересованы в качественных банковских продуктах. В рамках сотрудничества с одним из ведущих банков страны — Альфа-банком, мы сможем предложить подмосковному бизнесу банковские услуги на максимально выгодных условиях», — сказала Екатерина Зиновьева.

В рамках рабочей встречи Альфа-банк торжественно открыл головной офис в Подмосковье и первый phygital офис в Подольске. Цифровые офисы откроют более чем в 30 городах с населением от 50 тысяч человек в течение года.

«Мы рады поддержать предпринимателей и благодарны правительству Московской области за доверие. Это логичное решение, учитывая, что Альфа-банк в регионе занимает лидирующие позиции как по объемам бизнеса, так и по масштабам присутствия», — отметил председатель Совета директоров Альфа-банка Олег Сысуев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что механизмы получения поддержки для малого и среднего бизнеса в Московской области должны быть простыми и понятными.