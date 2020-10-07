Правительство Подмосковья и Агентство по страхованию вкладов подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Московской области и Агентство по страхованию вкладов подписали соглашение о сотрудничестве, которое поможет эффективно развиваться имущественному комплексу Подмосковья и региональному бизнесу. Соглашение подписали министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин и заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов Мария Филатова.

Подмосковное правительство начало взаимодействовать с Агентством по страхованию вкладов в 2015 году, за этот небольшой срок были переданы и вовлечены в хозяйственный оборот порядка 5400 га земли, в том числе более 260 га предоставлены в муниципальную собственность для обеспечения многодетных семей региона земельными участками.

Часть земель передали для размещения животноводческой фермы и комплекса переработки молока на территории Щелкова, для развития молочного производства — на территории Павловского Посада, для разведения коз и овец, выращивания картофеля и земляники — в Воскресенском округе, а также для реализации разных сельхозпроектов в других округах.

АСВ, как конкурсный управляющий ликвидируемых финансовых организаций, управляет значительными имущественными активами — землей и объектами капитального строительства. В рамках соглашения объекты недвижимости из перечня реализуемого АСВ имущества будут предложены подмосковному бизнесу для реализации инвестиционных и сельскохозяйственных проектов Дмитрий Куракин министр экологии и природопользования Московской области

Он добавил, что Министерство имущественных отношений Московской области вместе с Министерством инвестиций и Министерством сельского хозяйства сформирует перечень объектов, отвечающий запросам представителей бизнеса, полученным в результате встреч с бизнесом, и будет его постоянно пополнять, исходя из новых запросов.

В рамках соглашения Агентство по страхованию вкладов будет предоставлять сведения об имущественных комплексах, находящихся в собственности ликвидируемых финансовых организаций, для размещения на информационных порталах правительства Московской области, чтобы представители бизнеса и сельхозпроизводства могли получить его для реализации своих проектов.

«Одно из важнейших направлений деятельности Агентства в рамках управления ликвидационными процедурами — эффективная продажа имущества финансовых организаций для формирования конкурсной массы в максимально возможном объеме и расчетов с кредиторами. Под управлением Агентства находится более 4 тысяч га земли различного назначения на территории Московской области, в том числе с расположенными на ней объектами недвижимости», — прокомментировала Мария Филатова.

Это имущество может представлять интерес для подмосковного бизнеса, а совместная с правительством региона работа позволит создать необходимые условия для активного участия предпринимательского сообщества в проводимых торгах, добавила заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов.