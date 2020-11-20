Инвестиции, ремонт и новые рынки сбыта. Подмосковное правительство поддержит фабрики народных промыслов в Мытищах

Оба завода, расположенные в Мытищах, нуждаются в поддержке властей. Это касается заработка мастеров, сохранения культуры, модернизации предприятий. Наталья Виртуозова встретилась с сотрудниками и отметила, что помощь будет.

Жостовская фабрика

История Жостовской фабрики декоративной росписи, например, уходит корнями в конец XVIII века. Тогда потомственный купец Петр Коробов организовал в подмосковном селе Данилково свое лакокрасочное производство.

Позднее промысел там развивали купец Петр Лукутин и братья Вишняковы. Первые жостовские подносы делали из папье-маше, а затем — из металла.

Это очень редкие вещи ручной работы. Как не получить такой ценнейший подарок? Поэтому важно сделать все, чтобы это сохранить. И мы обязательно это сделаем Наталья Виртуозова.

Сейчас предприятие удивляет разнообразием ассортимента. Если раньше делали только подносы, то теперь все еще интереснее.

«В этом году популярностью пользуются и наши лейки. Это очень красиво. Еще мы придумали своеобразные картины — они будто расписанные подносы, но обрамленные рамками», — подчеркнул генеральный директор фабрики Андрей Климачев.

Создают и ежедневники, елочные игрушки, но даже это далеко не весь выбор. Каждый предмет уникален — отсюда и немалая цена. На изготовление требуется много времени: для одного подноса — две недели.

Федоскинская фабрика

А вот шкатулки по индивидуальным заказам изготавливают на Федоскинской фабрике за полгода. Наталья Виртуозова отметила, что жостовская и федоскинская росписи уникальны, но требуют пристального внимания и вложений. Нельзя утратить культуру.

Это промысел, который производит шедевры — наши шкатулки, которым нет равных в мире. И мы видим, что художники там работают по 30-50 лет. Недопустимо потерять профессионалов, мастеров, ведь это особая роспись Наталья Виртуозова.

Но торговые площади дорогие. Дорого даже держать небольшую шоу-витрину с изделиями в торговых центрах. Из-за специфики производства и низких продаж завод чуть не стал банкротом.

Летом власти Московской области уже субсидировали его, чтобы погасить задолженности по зарплатам и спасти предприятие от банкротства, но это не решит главной проблемы — вероятности утратить здесь промысел.

На Федоскинской фабрике будут решать, что делать со зданием и производством, которое не обновляли с 70-х годов прошлого века.

Проблема народных промыслов существует — это не секрет. Здесь мы посетили „Федоскино“ и „Жостово“ — у них абсолютно разное состояние. Важно и необходимо найти выход из непростой ситуации в „Федоскине“ Наталья Виртуозова.

В предварительном плане правительства Подмосковья — оказать маркетинговую поддержку, найти крупных частных инвесторов и помочь с кадрами.

Работы предстоит очень много. Первым шагом по возвращению промыслов в информационное поле станет большая выставка — сегодня ее готовят в музейном комплексе «Новый Иерусалим» в Истре. Ее планируют провести в январе. Там удастся увидеть все многообразие народных промыслов.

«Московская область славится богатством народного искусства. Как только позволит эпидемическая ситуация — в декабре или январе — в музее „Новый Иерусалим“ в Истре откроется выставка народных художественных промыслов. Экспозиция покажет, что промыслы — это не архаично, а современно, модно», — отметила Наталья Виртуозова.

Она вручила благодарности 22 работникам фабрики в Федоскине за большой вклад в развитие промыслов Подмосковья и высокий профессионализм.