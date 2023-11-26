Подмосковье 26 ноября 2023, 16:19 Правительственная делегация Подмосковья посетила выставку «Россия» Пресс-служба международной выставки-форума «Россия»

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Члены правительства совместно с руководителями муниципальных образований Подмосковья посетили павильоны Росатома и «Регионы России», а также осмотрели стенд родного региона и других субъектов РФ. Делегацию возглавила заместитель правительства Московской области Мария Нагорная.

С помощью специальных видеокапсул гости смогли посетить виртуальные объекты гордости Подмосковья. Среди них «Метровагонмаш», Серпуховский лифтостроительный завод, ЛиАЗ, «Тонар», Солнечногорский механический завод и другие предприятия и выставки.

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Мария Нагорная подчеркнула, что стенд Подмосковья наглядно демонстрирует высокий потенциал и динамичное развитие региона. Выставка вдохновляет демонстрацией мощи, красоты и безграничного потенциала Московской области.

«Искренне желаю нашим жителям найти возможность и посетить стенд, чтобы полюбоваться родным краем и почувствовать гордость за достигнутые результаты и масштабные планы», — добавила Мария Нагорная.

Пресс-служба международной выставки-форума «Россия» Пресс-служба международной выставки-форума «Россия» Пресс-служба международной выставки-форума «Россия» Пресс-служба международной выставки-форума «Россия» Пресс-служба международной выставки-форума «Россия»

Организаторы выставки «Россия» приглашают жителей Подмосковья и гостей региона посетить мероприятие, которое проводится в Москве на ВДНХ. Вход бесплатный.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о стенде Подмосковья на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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