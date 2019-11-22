Особый подход к лечению. Правильную медпомощь пожилым обсудили в Солнечногорском округе

Лечению пожилых людей начнут уделять особое внимание. Об этом говорили на форуме по гериатрии в деревне Жилино Солнечногорского городского округа.

Главный врач-гериатр Московской области Михаил Якушин напомнил, что гериатрия — это наука о здоровье пожилых людей.

«Считалось, что пожилые люди — это такие же, как молодые люди, лечить их надо теми же таблетками. Но, как выясняется, пожилой человек — это не аналог молодого человека. Все у него по-другому — и другие методы лечения, и другие профилактические мероприятия», — отметил Михаил Якушин.

Главный врач-гериатр региона особо подчеркнул, что нужно учитывать особенности организма после 60 лет, подбирать правильное лечение и стремиться повысить продолжительность жизни.

Источник фото: телеканал «360»

Среди участников форума в солнечногорском Жилине — ведущие эксперты в области геронтологии и гериатрии, а также врачи других специальностей, занимающиеся лечением пациентов старшего возраста.

Мероприятие прошло в рамках программы губернатора «Старшее поколение». Центральное место в программе форума заняли вопросы по профилактике падений и переломов, ранней диагностике и лечению когнитивных нарушений.

Гериатрия изучается в России сравнительно недавно. Сейчас в Московской области есть три гериатрических отделения, один из которых находится в Солнечногорске. Здесь принимают пациентов от 60 лет и выбирают особый подход к лечению с учетом возрастных особенностей.