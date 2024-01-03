Подмосковье 03 января 2024, 14:53 Правильная одежда и никакого алкоголя. Жуковские спасатели — о правилах поведения в мороз Директор ЖАСО Звягин объяснил правила поведения в морозную погоду Дмитрий Павлов

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Аномально холодная погода, установившаяся в начале года в Подмосковье, задержится в регионе еще как минимум на несколько дней. В условиях сильных морозов важно помнить о том, как правильно одеваться и вести себя на улице, отметил директор Жуковского аварийно-спасательного отряда (ЖАСО) Михаил Звягин.

По словам специалиста, по возможности следует не выходить из дома в сильный мороз, но если это необходимо — нужно одеваться правильно. Тут главным принципом будет многослойность.

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«Одежда должна быть многослойной — это позволяет создать сохраняющие тепло тела воздушные прослойки. По той же причине и одежда, и обувь, и головной убор должны быть достаточно свободными, а не облегающими. Перчатки лучше заменить на варежки. Перед выходом нужно плотно поесть», — перечислил Звягин.

Еще один важный момент касается защиты кожи. Перед выходом на улицу открытые участки следует намазать жирным кремом. Увлажняющий использовать не следует — от него станет только хуже.

Фото: Дмитрий Павлов Фото: Дмитрий Павлов Фото: Дмитрий Павлов Фото: Дмитрий Павлов Фото: Дмитрий Павлов

Рот и нос закрывать шарфом или платком не нужно, так как от этого на ткани образуется конденсат, и в итоге человек дышит переохлажденным воздухом.

«Время от времени смотрите друг на друга или в зеркало: если кожа побелела, посинела — особенно в сочетании с потерей чувствительности, нужно немедленно отогреться: зайти в помещение, согреть руки», — посоветовал Звягин.

При этом растираться снегом будет неправильно, так как кристаллы льда легко повредят обмороженные участки.

Также ни в коем случае нельзя согреваться спиртным, обратил внимание спасатель. Дело в том, что алкоголь дает кратковременное и ложное ощущение тепла из-за прилива крови к коже, однако его потеря при этом только увеличивается. Согреться лучше всего поможет горячий сладкий чай, заключил специалист.